РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 июл. Управляющая компания «Авангард» выполнила ремонт подъездов в четырех домах на улице Гоголя в поселке Томилино подмосковных Люберец, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

В Томилине продолжается ремонт подъездов в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой Подъезд 2019».

«На сегодняшний день выполнен ремонт подъездов многоквартирных домов по адресам: улица Гоголя, дома №№15/1, 15/2, 15/3, 38», – говорится в сообщении.

Ремонт выполняет управляющая компания ООО «Авангард».