РИАМО – 9 июл. В рамках Московского урбанистического форума впервые провели мероприятие «Мой район», на нем побывали свыше 9 тысяч гостей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник на заседании президиума правительства столицы подвели основные итоги проведения IX Московского урбанистического форума (МУФ), который прошел 4-7 июля. Главной площадкой форума, как и в предыдущем году, стал концертный зал «Зарядье». Основная тема – «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Участники обсуждали проекты и инициативы, которые могут улучшить жизнь горожан.

«Самоидентификация жителей, формирование локальных сообществ, активное использование городских сервисов и влияние на развитие своих районов были ключевыми темами мероприятия. Во время посещения форума мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей активно включиться в создание проектов программы «Мой район», чтобы новая городская среда была комфорта для них самих – жителей конкретных районов», – говорится в сообщении.

В дискуссиях и круглых столах форума приняли участие больше 250 спикеров. Одна из центральных презентаций была посвящена представлению результатов форсайт-сессий, прошедших в июне в 11 округах Москвы с участием более полутора тысяч москвичей от 22 до 70 лет.

«Целью сессий было выявить точку зрению жителей на основные направления перспективного планирования и развития программы «Мой район», – разъясняется в пресс-релизе.

Фактически в дни форума Гостиный двор стал городским районом в миниатюре, на 20 интерактивных площадках которого каждый мог найти для себя что-то интересное.

«В общей сложности форум «Мой район» посетили более 9 тысяч москвичей в возрасте от 2,5 до 72 лет, среди них около 700 детей. В частности, более 1 тысячи человек посетили площадку молодежного парламента, где проходили брейнсторминги, дискуссии и брейн-ринги», – перечисляется в сообщении.

Более 800 человек участвовали в дискуссиях Общественной палаты, состоялось свыше 10 сессий, посвященных модернизации образования и науки, внедрению технологий умного города, транспортному развитию столицы и другим темам.

Кроме того, 483 человека получили единый электронный читательский билет на площадке «Библиотека». Сегодня эти билеты действуют более чем в 170 столичных библиотеках.

«Около 300 человек посетили стенд центра занятости населения «Моя работа». Наибольшей популярностью пользовалась зона тестирования, где все желающие могли оценить свои навыки и компетенции и определить вектор дальнейшего профессионального развития», – дополняется в материале.

Около 500 консультаций предоставили сотрудники центров «Мои Документы». Помимо этого, 400 человек выполнили нормы ГТО у стенда департамента спорта Москвы, еще 500 – покорили скалодром.

Самому юному участнику состязаний было 2,5 года, самому взрослому – 72. Дети у стенда также могли пройти тестирование и определить предрасположенность к тому или иному виду спорта: за три дня рекомендации получили 500 детей.

«Больше 30 кинопоказов, мастер-классов и концертов прошло в рамках форума. В их числе – показ новых мини-фильмов москвичей о столице, презентованных в рамках проекта «Я Москва» Москино, Австрийского культурного форума и Музея Кино Вены», – уточняется в сообщении.

Также на форуме были представлены итоги проекта «Сны на районе» – совместной мастерской Фонда V–A–C и Лиги экспериментального кино в рамках программы «Расширение пространства. Из центра».

Больше 100 вопросов задали участникам лекционного трека «Замечательный сосед».

«В мероприятии приняли участие саксофонист Игорь Бутман, актриса театра и кино Алена Бабенко, кинорежиссер и сценарист Анна Меликян, альтист и дирижер Юрий Башмет, актер Егор Бероев и солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев, а также ведущие – Сати Спивакова, Сергей Николаевич, Аврора, Виктор Гусев», – перечисляется в материале.

Активная жизнь царила и на других площадках форума: Мосгортур, Образование, Мегадвор, Детская площадка, Спорт, ЗОЖ, Культура, Внутригородской туризм и других.