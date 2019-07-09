РИАМО - 9 июл. В подмосковном Электрогорске в День семьи, любви и верности освятили первый камень, заложенный в фундамент новой часовни в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

После божественной литургии прихожане электрогорского храма Всех Святых в земле Российской просиявших совершили крестный ход к месту будущего расположения святыни. Настоятель храма отец Александр провел праздничный молебен и чин освящения.

«Идея строительства часовни возникла у нас с главой города Денисом Семеновым давно. И в преддверии этого праздника мы вернулись к данному вопросу, определили место, которое в дальнейшем будет благоустроено вместе с прилегающей территорией. Здесь появиться часовня – подобная сень, как у Матроны Московской, и икона Благоверных князя Петра и княгини Февронии», – сказал отец Александр.

Новая часовня будет расположена возле детского сада №43 «Колокольчик» на улице Кржижановского, 1а со стороны озера Стахановское.

Батюшка пожелал всем молитвенного заступничества и предстательства святых угодников, семейной любви, крепости и верности.

«Я очень рад, что в нашем любимом городе появится еще одно освященное место», – добавил в завершении глава города Семенов.

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля и приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муроме. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.

Всероссийский масштаб этот праздник приобрел в 2008 году, когда была высказана инициатива создания Всероссийского дня, посвященного семье, любви и верности, а символом праздника выбрана ромашка – символ любви и чистоты.