РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 июл. Полицейские Балашихи задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в краже видеорегистратора, автомагнитолы и автоинструментов из автомобиля на улице Пролетарская в микрорайоне Железнодорожный, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило сообщение от 44-летнего местного жителя. По его словам, неизвестные из его автомобиля, припаркованного у от одного из домов на улице Пролетарская, похитили видеорегистратор, автомагнитолу и автоинструменты. Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 38-летний местный житель. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.