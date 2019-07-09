РИАМО - 9 июл. Центральный государственный архив Московской области разместит в электронном каталоге материалы всесоюзной и всероссийской переписей населения региона за 1979-2002 годы, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Сотрудники Центрального государственного архива региона в результате переработки фонда «Статистическое управление Московской области» составили опись по всесоюзным и всероссийской переписям населения в Московской области за 1979-2002 годов.

«Переписи характеризуют экономические и демографические процессы, происходившие в Московском регионе в данный период. Опись будет размещена в электронном каталоге государственных архивов Московской области», – говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте электронного каталога государственных архивов Московской области, одним из важнейших направлений деятельности архива является сохранение и популяризация документального наследия архивного фонда региона.

Документы ГКУ МО ЦГАМО широко востребованы пользователями. Сотрудники учреждения исполняют более 3 тысяч тематических, генеалогических и социально-правовых запросов, проводят историко-документальные выставки, конференции, круглые столы и экскурсии.

В 2017 году по инициативе Главного архивного управления Московской области Центральный государственный архив начал реализацию масштабного проекта по оцифровке документов по истории региона.