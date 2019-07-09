РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 июл. Гости подмосковного Красногорска из его городов-побратимов посетили филиал Музея Победы и побывали на экскурсии, посвященной зарождению фашизма в Европе и лишениям Второй мировой войны, говорится в сообщении информационного центра музея.

«Участники XIX Международной смены-форума, которая проходит в Подмосковье, посетили Красногорский филиал Музея Победы. Для 60 ребят из российских и зарубежных городов-побратимов – Североморска (Мурманская область), Евпатории (Республика Крым), Сливницы (Болгария) и Кареличей (Белоруссия) – сотрудники филиала провели экскурсии», – говорится в сообщении.

Добавляется, что юным посетителям рассказали, как в Европе зародились нацизм и фашизм, о страшных разрушениях и жертвах, которые принесла народам Вторая мировая война.

«Особое внимание экскурсоводы филиала Музея Победы обратили на события главных этапов Великой Отечественной войны. Кроме того, делегаты форума узнали уникальную историю оперативно-пересыльного лагеря №27 для иностранных военнопленных, который работал в Красногорске», – отмечается в сообщении.

XIX Международная смена-форум проходит в Красногорске с 3 июля. Для делегатов из городов-побратимов подготовили обширную программу – экскурсии по Красногорску и Москве, игры народов мира.