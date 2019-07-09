РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В Подольске подрядчик планирует завершить капитальный ремонт кровли в одном из домов в Художественном проезде к середине августа, сообщил «РИАМО в Подольске» замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин.

В Подольске с 2014 по 2049 годы реализуется региональная программа по капремонту многоквартирных домов. Всего за этот период около 1,6 тысяч домов включили в программу ремонта. До конца года в городе планируется отремонтировать свыше 140 многоквартирных домов, причем в 120 из них проведут строительно-монтажные работы, а в 23 – заменят лифты.

«В доме №8 по Художественному проезду к капитальному ремонту кровли подрядчик приступил 20 июня. Ранее от жителей данного дома поступали жалобы на регулярные протечки кровли. Я думаю, что они рады проводимым работам. Завершить кровельные работы планируют к середине августа. Помимо этого, здесь запланирован и текущий ремонт подъездов», – сказал Фокин.

Подрядной организацией на данном объекте является Подольское ремонтно-строительное управление, у которого в планах к 1 октября капитально отремонтировать кровли на 6 многоквартирных домах, а в 4 домах провести ремонт внутренних инженерных сетей.