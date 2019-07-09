РИАМО - 9 июл. Специалисты центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета за прошедшие сутки выявили повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в столице, сообщает «Интерфакс».



«Вечером (8 июля – ред.) на северо-западе столицы в районе Южное Тушино содержание сероводорода почти вдвое превышало норму (до 1,9 ПДК). <…> В дневные и вечерние часы 8 июля на юге столицы в районе Нагорный у автомагистрали содержание формальдегида находилось на уровне 1,1-1,4 ПДК (максимум - почти в 1,5 раза выше нормы), а оксида углерода - 0,8 ПДК (у верхней границы нормы)», – отмечается в сообщении.



Но по прогнозу на 9 и 10 июля в столице метеоусловия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздушного бассейна, уровень загрязнения воздуха должен снизиться.