РИАМО – 9 июл. В Московском урбанистическом форуме приняли участие представители 69 стран, в рамках мероприятия состоялся международный конгресс Urban Heath, здесь гости обсуждали ключевой вопрос влияния городской среды на здоровье и продолжительность жизни людей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник на заседании президиума правительства столицы подвели основные итоги проведения IX Московского урбанистического форума (МУФ), который прошел 4-7 июля. Главной площадкой форума, как и в предыдущем году, стал концертный зал «Зарядье». Основная тема – «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Участники обсуждали проекты и инициативы, которые могут улучшить жизнь горожан.

«Кроме того, под эгидой урбанистического форума состоялись два крупных самостоятельных мероприятия: международный конгресс Urban Heath и форум «Мой район». В 76 мероприятиях деловой программы МУФ-2019 (дискуссиях, круглых столах, презентациях) приняли участие более 8,5 тысяч человек, что делает его самым представительным в истории проведения этих форумов. Работу МУФ освещали 840 журналистов, представлявших 238 российских и зарубежных средств массовой информации. В СМИ вышло около 6,5 тысяч публикаций», – отмечается в сообщении.

На мероприятии работали около 400 волонтеров. В рамках фестиваля для горожан Moscow Urban Fest 2019 4-7 июля прошло более 100 мероприятий (лекций, экскурсий, дискуссия, мастер-классов, детских занятий), которые посетили более 200 тысяч гостей.

Гостями правительства Москвы на форуме стали 44 официальные делегации городских и региональных администраций России и зарубежных стран, а также международных организаций. Так, пять иностранных делегаций возглавляли мэры городов Белград (Сербия), Анкара (Турция), Куала-Лумпур (Малайзия), Палермо (Италия) и Метрополии Большого Парижа (Франция).

«В форуме приняла участие делегация Всемирной программы по населенным пунктам ООН-Хабитат во главе с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором программы Маймуной Мохд Шариф, а также делегация ОЭСР», – подчеркивается в материале.

На мероприятиях форума выступили 298 спикеров, в том числе 187 российских и 111 иностранных экспертов, которые рассказали о современных тенденциях развития мировых мегаполисов.

Главными спикерами форума стали: мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главный государственный санитарный врач России Анна Попова, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов и многие другие.

Частью МУФ стал международный конгресс Urban Heath, в рамках которого прошли 12 сессий, где выступили 53 спикера из 14 стран. Гости конгресса обсуждали ключевой вопрос влияния городской среды на здоровье и продолжительность жизни людей.