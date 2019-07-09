РИАМО – 9 июл. В Москве и Подмосковье с 10 июля ожидается понижение температуры, на предстоящих выходных ночная температура может зафиксироваться на отметке 5-10 градусов тепла, сообщил журналистам во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Завтра (10 июля – ред.) мы ожидаем понижение температуры. Мы ожидаем небольшой дождь. Ночью около 10-12 градусов в Москве, днем – 18-20. И в дальнейшем понижение температуры. Так, 11 июля всего 17-19 градусов, а 12 июля ночные температуры около 10 градусов, днем 15-17. В субботу-воскресенье тоже температурный фон не порадует – ночью 5-10, днем от 15 до 20 градусов», – сказал Вильфанд.

Он добавил, что понижение температур происходит из-за глубокого циклона, который очень медленно перемещается по территории Московского региона. Область низкого давления захватила не только нижние, но и верхние слои атмосферы, поэтому циклон устойчивый.

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