РИАМО - 9 июл. Июнь 2019 года может стать самым жарким в Северном полушарии за всю историю метеонаблюдений, с уверенностью об этом можно будет сказать в конце лета, когда будет проанализирован весь массив погодных данных, сообщил журналистам руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Июнь 2019 года оказался самым жарким за всю историю метеонаблюдений - это данные предварительного анализа. Окончательную точку метеорологи поставят через полтора месяца, когда будет проанализирован весь массив погодных данных», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что наиболее высокие температурные показатели в июне были во Франции. Рядом с Ниццей температура достигала 45-градусной отметки.

Кроме того, весь 2019 год также может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Текущий год на данный момент занимает третье место, уступая 2016 и 2017 годам.

Также июнь текущего года в столице войдет в историю метеорологических наблюдений как 11-й самый теплый, только в последние дни месяца было холодно. Средняя за месяц температура воздуха оказалась на 3 градуса выше многолетних значений.

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