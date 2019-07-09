РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В Подольске подрядчик во второй половине июля приступит к ремонту путепровода на улице Комсомольская, на время работ движение будет организовано по одной полосе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В городском округе Подольск заключен контракт на проведение ремонтных работ на путепроводе по улице Комсомольская через железнодорожные пути. Ремонт сооружения начнется во второй половине июля, а завершатся работы в конце следующего года (2020 года - ред.). В рамках контракта подрядная организация выполнит работы по ремонту опор и балок, асфальтобетонного покрытия, переустройству тротуаров и лестничных сходов, а также переустройству гидроизоляции, установке новых металлических барьерных ограждений и перил», – говорится в сообщении.

На время проведения работ движение по путепроводу будет ограничено и организовано по одной полосе движения в каждую сторону. Путепровод длиной 168 метров является единственным быстрым и удобным способом пересечь железнодорожные пути в восточной части города как для водителей, так и пешеходов.

«Капитальный ремонт на этом путепроводе проводился порядка 26 лет назад. Объект очень важный, рядом находится железнодорожная станция «Подольск», порядка 5 учреждений среднего и высшего образования. Путепроводом ежедневно пользуется порядка 70 тысяч жителей. Из бюджета Московской области на ремонт путепровода выделено свыше 190 миллионов рублей», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Всего в нынешнем году в Московской области планируется отремонтировать свыше 26 искусственных сооружений. Ремонтные работы на 14 из них планируется завершить в конце года, а на 12 объектах – в 2020 году.