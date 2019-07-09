РИАМО - 9 июл. Центральный государственный архив Московской области принял в июле на хранение уникальные документы выдающегося историка современности Сергея Стрекопытова, отражающие процессы общественно-политической жизни первых лет советской власти, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

«В июле 2019 года в Центральный государственный архив Московской области приняты на хранение документы выдающегося специалиста в области отечественной истории XX века, доктора исторических наук, профессора Историко-архивного института Сергея Петровича Стрекопытова (1937–2009)», – отмечается в сообщении.

Документы личного происхождения отражают как научную деятельность Стрекопытова, так и его личную и общественную жизнь. Архивисты получили рукописи печатных работ, лекций, редкие документы, отражающие процессы общественно-политической жизни первых лет советской власти.

Как уточняется на сайте электронного каталога государственных архивов Московской области, в Центральном государственном архиве Подмосковья сосредоточено свыше 1,2 миллиона документов. В архиве можно найти управленческую документацию, отложившуюся в деятельности государственных органов власти, судебных органов, предприятий и организаций, находящихся на территории Московской области, с 1917 года по настоящее время.