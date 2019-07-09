РИАМО - 9 июл. Полиция задержала подозреваемого в краже золотой цепочки и ноутбука из квартиры в городском округе Воскресенск, сумма ущерба составила 27 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Воскресенскому району поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный проник в ее квартиру на улице Мичурина, сорвал с ее шеи золотую цепочку и похитил ноутбук.

«Сумма ущерба составила более 27 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 28-летний местный житель», - сообщается на сайте.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по по статье «Грабеж».

Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.