РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июл. В микрорайоне Никольско-Архангельский Балашихи приступили к демонтажу незаконно построенной гостиницы, объект полностью снесут до конца июля, сообщил заместитель начальника управления стройкомплекса администрации Балашихи Максим Сидоркин.

Объект находится по адресу: Балашиха, микрорайон Никольско-Архангельский, улица 9-я линия, дом №24. В ходе мониторинга установлено, что строение площадью 1 500 квадратных метров было возведено без разрешительной документации. Земельный участок предназначался для индивидуального жилого строительства.

«Сегодня, 9 июля, приступили к демонтажу объекта на улице 9-я линия, 24, которая планировалась собственником, как гостиница. Это здание никогда не эксплуатировалось, не было зарегистрировано и не поставлено на кадастровый учет. Решением суда, на администрацию Балашихи возложена обязанность по сносу данного объекта. В 2019 году нами заключено соглашение с некоммерческой организацией «Доброе дело», которая обязуется в течение 20 дней на безвозмездной основе снести данный объект», – сказал Сидоркин.

Он добавил, что таких объектов в Балашихе достаточно и администрация совместно с данной организацией планирует до конца года снести еще порядка 10-15 объектов подобного типа: гостиниц, недостроенных многоквартирных домов без разрешительной документации на строительство, и которые по решению суда должны быть демонтированы.

Президент компании «Доброе дело» Георгий Панферов рассказал, что на объекте задействовано порядка пяти единиц техники и более 50 рабочих.

«У нас будет работать гусеничный экскаватор, Камазы, подъемный кран. Сегодня со здания заброшенной гостиницы мы снимаем все окна и двери, а далее демонтируем крышу, затем тяжелая техника будет дробить здание, снимать плиты и постепенно все вывозить. Территория будет выравнена и благоустроена, а весь мусор-вывезен», – пояснил Панферов.

Жители микрорайона были обеспокоены тем, что во время работ по вывозу материалов грузовики испортят им дорогу. Однако, по словам Панферова, Камазы не будут перегружать материалами и заверил, что ни одна дорога не пострадает.