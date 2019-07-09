РИАМО – 9 июл. Согласован первый этап реконструкции Крутицкой набережной в столице, по проекту благоустройства здесь высадят деревья и кустарники а проеззжую часть расширят до 4 полос, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Ранее была согласована проектная документация для объекта: «Строительство искусственного сооружения в русле реки Москвы с реконструкцией Крутицкой набережной. Этап 1.1. Мероприятия по развитию улично-дорожной сети» по адресу: Таганский район, Центральный административный округ; Даниловский район, Южный административный округ.

«Согласована реконструкция участка Крутицкой набережной с расширением проезжей части до четырех полос и переустройством инженерных коммуникаций: сети, городской канализации, дождевой канализации и электрических сетей», – сказал редседатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Участок строительства расположен на территории Таганского района ЦАО и Даниловского района ЮАО на территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Крутицкого подворья XV-XVII веков».

В 2019 году продолжается обширная работа правительства Москвы по благоустройству берегов Москвы-реки.

«Восстанавливаются не только исторические набережные, но и создаются новые зоны для отдыха у воды», – подчеркнул Леонов.

Часть реконструируемой автомобильной дороги проходит вдоль Москвы-реки от Саринского проезда до Симоновской набережной, работы будут включать в себя переустройство инженерных коммуникаций: сети, городской канализации, дождевой канализации и электрических сетей.

В части адаптации набережной для доступа маломобильного населения запланировано устройство продольных уклонов тротуаров, покрытие плиткой и установка пониженного бортового камня в местах пешеходных переходов. Будет производиться укладка наземных тактильных указателей в местах сопряжения тротуаров с пешеходными переходами и оклеивание опор освещения светоотражающей пленкой.

У Крутицкой набережной и близлежащей дорожной сети небольшая пропускная способность, реконструкция же позволит, в том числе, запустить дополнительный транспорт после завершения реорганизации промзоны «ЗИЛ», увеличив транспортную эффективность дороги до 1,8 тысячи машин в час.

«Краснопресненскую набережную разделят на три зоны: многофункциональный террасный парк, многоуровневый линейный парк и пешеходная часть. Для расширения набережной в наиболее узких местах планируется частично занять от 4,45 до 9,4 метра акватории Москвы-реки», – пояснил Леонов.

Проект благоустройства в части озеленения на данном этапе строительства предусматривает высадку деревьев и кустарников, устройство газона и цветников.