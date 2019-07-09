РИАМО - 9 июл. 6 магазинов «ВкусВилл» и 21 мини-магазин «Шмель» откроют до конца июля в городских округах Одинцовский, Раменский и Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Компания «ВкусВилл» продолжает расширять формат мини-магазинов с сокращенным ассортиментом (мини-магазины «Шмель» — ред.). В ассортиментной матрице торговых объектов данного формата представлено 700 продуктовых позиций против 1600 позиций «ВкусВилла». Каждый такой мини-магазин создает по три новых рабочих места», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он пояснил, что такой формат помогает торговле освоить новые потребительские ниши благодаря сниженной площади торгового зала и наличием в линейке только необходимой продукции. Это актуально для районов с небольшим количеством жителей. В таких местах классический «ВкусВилл» оказывается не рентабельным, происходят большие списания целых групп товаров.

«Шмель» позволяет расширить охват, проверить эффективность работы бизнес-модели на малых площадях, а также снизить издержки. 3 мини-магазина откроются в ближайшее время по адресам: Одинцовский городской округ, поселок Большие Вяземы, шоссе Можайское, дом №6, Раменский городской округ, поселок Удельная, улица Горячева, дом №36, строение 1, а также Воскресенск, улица Кагана, дом №17.

«Открытие новых торговых объектов – это всегда дополнительный комфорт для жителей, новые точки сбыта продукции местных производителей и новые рабочие места», — заключил Посаженников.