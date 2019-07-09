РИАМО – 9 июл. Прошедший День семьи, любви и верности стал экватором рекордной посещаемости летних фестивалей в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Масштабное празднование Дня семьи, любви и верности в Ступине в середине лета стало экватором подмосковных фестивалей, в этом году стартовавших с рекордной посещаемостью. На нынешний момент летние музыкальные фестивали в Московской области посетили 40 тысяч человек», – отмечается в материале.

Прошедший в Клину V международный фестиваль искусств имени П.И. Чайковского в этом году побил рекорд посещаемости – в этом году помимо вечерней концертной программы на фестивале работала фан-зона конкурса Чайковского, которую посетили 1,6 тысячи детей из Владимирской и Ульяновской областей, а также разных регионов Московской области.

«Общая посещаемость фестиваля превысила 28 тысяч человек. Фестиваль Jazzoвые сезоны в Ленинских Горках за два дня посетили более 10 тысяч человек. А в празднике 8 июля, посвященном Дню семьи, любви и верности в Ступине, приняли участие около 1 тысячи человек», – добавляется в пресс-релизе.

Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева подчеркнула, что оба фестиваля – Чайковского и Jazzoвые сезоны – в этом году отмечают пятилетие.

«И не может быть лучшего подарка от аудитории, чем эти радостные цифры. За пять лет мы сформировали нашего зрителя, люди уже поставили подмосковные фестивали в свой личный календарь, теперь самое главное – не сбавлять темп», – заключила она.