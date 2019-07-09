РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Жители Подольска, проживающие в многоквартирных домах, могут открыть собственный спецсчет для накопления средств на капремонт своего дома, сообщил «РИАМО в Подольске» замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин.

В Подольске с 2014 по 2049 годы реализуется региональная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов. Всего в данный период в программу ремонта включили около 1,6 тысяч домов. До конца 2019 года планируется отремонтировать свыше 140 многоквартирных домов, причем в 120 из них проведут строительно-монтажные работы, а в 23 – заменят лифты.

«У нас существует три вида формирования средств на капитальный ремонт дома: в Фонде капитального ремонта, на спецсчете Фонда капитального ремонта и на спецсчете самого многоквартирного дома. Третий вид определяется на общем собрании собственников, которые могут выбрать способ формирования, открыть счет в рекомендованном банке, подать документы в ГЖИ и тогда счет будет считаться открытым и средства жителей будут аккумулироваться на данном счете», – сказал Фокин.

Он отметил, что наиболее выгодным считает второй вариант – спецсчет Фонда капитального ремонта, так как в случае нехватки денежных средств из фонда деньги могут быть добавлены на проведение различных работ.

«В любом случае при своем счете, либо при счете в фонде, время проведения ремонта выбирается жителями. Естественно, есть критерии, в рамках которых ремонтируют в первую очередь проблемные дома, после чего приступают к другим», – пояснил Фокин.