РИАМО - 9 июл. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже садового культиватора в деревне Чурилково городского округа Домодедово, ущерб составил 15 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по городскому округа Домодедово поступило заявление от местной жительницы о хищении садового культиватора из ее погреба в деревне Чурилково. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

«Полицейскими в результате оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного преступления ранее судимый 32-летний местный житель», - сообщается на сайте.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.