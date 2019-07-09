РИАМО - 9 июл. Врачи столичной клинической больницы №5 имени О.М. Филатова смогли спасти жизнь новорожденному, у которого выявили редкий порок сердца, малыша уже выписали, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

В роддом городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова доставили женщину, у которой начались роды на 38 неделе беременности. В результате родился мальчик весом 3500 граммов.

«К сожалению, с рождения у него отмечалась дыхательная недостаточность и малыша сразу перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных для наблюдения, обследования и лечения. Здесь ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В ходе наблюдения дыхательная недостаточность нарастала», - говорится в сообщении.

Между тем, врачами отделения было отмечено несоответствие тяжести дыхательной недостаточности с рентгенологической картиной в легких. Так же в аппарате ИВЛ, если пользоваться медицинской терминологией, на графике потока на выдохе отмечались изменения, которые по частоте возникновения совпадали с пульсом ребенка.

«Врачи дополнительно сделали УЗИ сердца, во время которого не удалось четко визуализировать дугу аорты. Все вышеперечисленное заставило заподозрить у малыша редкий порок развития – «сосудистое кольцо». При этом пороке, как правило, происходит удвоение дуги аорты и два этих крупных сосуда могут сдавливать трахею (или пищевод), затрудняя дыхание», - отмечается в материале.

Малышу требовалась квалифицированная помощь детских врачей. На второй день жизни новорожденного перевели в детскую городскую клиническую больницу №13 имени Н.Ф. Филатова. Там малышу провели дополнительное комплексное обследование, компьютерную томографию с введением контрастного вещества. Порок развития сосудов сердца подтвердился.

«Малышу очень повезло, что порок сердца был обнаружен так рано, ведь, как правило, дети с данной патологией поступают для диагностики и хирургической коррекции в возрасте 2-4 месяцев с большим количеством диагнозов и осложнений», - поясняется в сообщении.

Хирурги детской клиники имени Н.Ф. Филатова подготовили малыша к операции и успешно скорректировали порок сердца. После необходимого наблюдения за малышом, его выписали из больницы.