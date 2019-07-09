РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В Подольске подрядчик планирует завершить капитальный ремонт в одном из домов на Февральской улице к началу отопительного сезона, сообщил «РИАМО в Подольске» замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин.

В Подольске с 2014 по 2049 годы реализуется региональная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов. Всего на ремонт в данный период было включено в программу около 1,6 тысяч домов. На 2019 год планируется отремонтировать свыше 140 многоквартирных домов, причем в 120 из них проведут строительно-монтажные работы, а в 23-заменят лифты.

«В настоящее время подрядчик приступил к капитальному ремонту дома №54/150 по улице Февральская. Здесь будет отремонтирован фасад, балконные плиты, чердачное помещение и многое другое. Так как объем работ большой, завершить работы здесь планируют к началу отопительного сезона. Всего на сегодняшний день работы по капремонту были начаты в 14 многоквартирных домах, в пяти из них они уже выполнены на 90%», – сказал Фокин.

Он отметил, что работы идут согласно графику. Контроль за качеством выполненных работ осуществляется со стороны Фонда капитального ремонта, технического надзора, администрации, собственника и управляющей компании.