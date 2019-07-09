РИАМО – 9 июл. В Солнечногорске восстановили мемориальную табличку в честь военного летчика Петра Алексеевича Тамойкина, реставрацию провели по просьбе местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Именем героя названа улица в микрорайоне Рекинцо. Табличка расположена на торце дома №3. Реставрация была проведена по просьбе жителей в рамках подготовки к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», – отмечается в сообщении.

Работы были выполнены по поручению главы Солнечногорска Владимира Слепцова.

«Впереди нас ждет очень важная дата — 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Солнечногорске уже идет подготовка к этому знаменательному событию. Мы помним и чтим память героев, людей, которые подарили нам мирное небо над головой», – дополнила начальник управления культуры администрации городского округа Наталья Малащук.

Петр Тамойкин родился на окраине Солнечногорска, в Бутырках. Во время войны сражался с врагом под Сталинградом, на Дону. Погиб 18 июня 1943 года, направив свой горящий самолет на колонну вражеских танков.