РИАМО - 9 июл. В текущем году колледжи столицы окончили около 17 тысяч выпускников, они сдали демонстрационный экзамен по международным стандартам WorldSkills, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования Москвы.

«Выпускники колледжей по итогам обучения сдают демонстрационный экзамен по международным стандартам WorldSkills (с 2017 года), чтобы подтвердить свои умения, навыки, звание специалиста и готовность работать по профессии. На экзамене студенты должны показать свое профессиональное мастерство и навыки, полученные за годы учебы», - говорится в сообщении.

Оценивает выполнение заданий экспертная комиссия, в состав которой входят представители работодателей – высокотехнологичных предприятий города, партнеров движения WorldSkills Russia. По итогам испытаний выпускникам выдается Skills-паспорт с оценкой за экзамен.

В 2019 году демонстрационный экзамен сдали 98,8% выпускников - около 17 тысяч обучающихся московских колледжей. Это на 4 тысячи больше, чем годом ранее. Итоговые задания выпускники выполняли на базе 234 площадок колледжей, аккредитованных по международным стандартам, по 82 компетенциям: мобильной робототехнике, корпоративной защите, мехатронике и другим.

Кроме того, в этом году столичные школьники и студенты колледжей стали настоящими героями VII национального чемпионата ««Молодые профессионалы» (WorldSkills), который прошел в мае в Казани. Сборная Москвы стала лидером по количеству медалей высшей пробы. В финале москвичи завоевали 92 золотые медали – больше, чем все остальные регионы, вошедшие в пятерку лидеров.

В августе 2019 года в Казани пройдет Мировой чемпионат WorldSkills. В состав сборной России вошли 18 представителей Москвы.

Дополнительно на чемпионате мира пройдут соревнования по компетенциям будущего FutureSkills. Москву в данном направлении представят по таким компетенциям, как проектирование нейроинтерфейсов, разработка решений с использованием блокчейн технологий, инженерия космических систем, промышленная робототехника и другие.