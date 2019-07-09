РИАМО – 9 июл. В сентябре Московская городская дума вернется к рассмотрению вопроса, касающегося регулирования использования электросамокатов, гироскутеров и моноколес, говорится в сообщении пресс-службы столичного парламента.
Ранее ЦОДД выступил с инициативой о внесении изменений в федеральное законодательство, подчеркнув, что решение вопроса может растянуться на несколько лет.
По его мнению, решение данного вопроса не стоит откладывать, так как все больше жителей крупных мегаполисов используют моноколеса, гироскутеры, электросамокаты и другие самобалансирующие электрические средства в качестве приоритетных средств передвижения.
В апреле и мае, когда начался сезон активного передвижения на таких видах транспорта, в столице произошло 32 ДТП, одно – со смертельным исходом.
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