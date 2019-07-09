РИАМО – 9 июл. В сентябре Московская городская дума вернется к рассмотрению вопроса, касающегося регулирования использования электросамокатов, гироскутеров и моноколес, говорится в сообщении пресс-службы столичного парламента.

Ранее ЦОДД выступил с инициативой о внесении изменений в федеральное законодательство, подчеркнув, что решение вопроса может растянуться на несколько лет.

«Мы готовы рассмотреть в осеннюю сессию предложения ЦОДД для ускорения внесения необходимых изменений в ПДД и КоАП, либо иных изменений в федеральное законодательство», – сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его мнению, решение данного вопроса не стоит откладывать, так как все больше жителей крупных мегаполисов используют моноколеса, гироскутеры, электросамокаты и другие самобалансирующие электрические средства в качестве приоритетных средств передвижения.

В апреле и мае, когда начался сезон активного передвижения на таких видах транспорта, в столице произошло 32 ДТП, одно – со смертельным исходом.