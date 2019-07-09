РИАМО – 9 июл. Следователи проверят обстоятельства смерти женщины в одной их частных клиник в центре Москвы, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, 8 июля в одной из частных клиник, расположенной в центре столицы, во время планового оперативного вмешательства скончалась женщина 1981 года рождения.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», – отметила Иванова.

Она уточнила, что в настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – резюмировала она.

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