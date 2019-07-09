РИАМО – 9 июл. Россельхознадзор привлек к ответственности организацию в Одинцовском городском округе за нарушение требований земельного законодательства, ООО «УК «Михайловский» не приводило мероприятия по обеспечению воспроизводства плодородия земель сельхозназначения, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В июне управление Россельхознадзора проверило ООО «УК «Михайловский» на соблюдение требований земельного законодательства РФ. Проверки прошли на земельных участках сельхозназначения общей площадью 64,57 гектара, расположенных в Одинцовском горокруге и принадлежащих на праве общей долевой собственности «Закрытому паевому инвестиционному фонду рентный «Михайловский – Рентный» под управлением ООО «УК «Михайловский».

«В результате проверки управлением Россельхознадзора выявлены нарушения земельного законодательства РФ, выразившиеся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, по предотвращению негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель», – говорится в сообщении.

Уточняется, что арендатором не проводятся агротехнические, агрохимические, мелиоративные, фитосанитарные и противоэрозийные мероприятия с целью обеспечения воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Также не были предоставлены документы, подтверждающие проведение мероприятий, направленных на сохранение почв и их плодородия.

«На земельном участке площадью 0,33 гектара расположены склад химических удобрений, в котором осуществляется производство бетона, стоянка большегрузных автомобилей, временные строения (строительные бытовки), навалы песка и щебня. Земельный участок захламлен железными бочками, автомобильными покрышками, старыми запасными частями от автомобилей, строительным мусором. Участок огорожен, доступ ограничен», – дополняется в материале.

На земельном участке площадью 64,24 гектара имеется стоянка для автомобилей, отсыпанная грунтами неизвестного происхождения. Участок зарос сорной (полынь обыкновенная, пижма обыкновенная) и древесно-кустарниковой (ива) растительностью. Участок не огорожен, доступ не ограничен.

В конце июня за выявленные нарушения управление Россельхознадзора ООО привлекло «УК «Михайловский» к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ. Организацию оштрафовали на 400 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства.

С начала текущего года за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающего качественное состояние земель, управлением Россельхознадзора привлечено к ответственности 78 юридических лиц. Общая сумма штрафов составила более 27 миллионов рублей.