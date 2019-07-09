РИАМО - 9 июл. Запрет на производство и оборот алкоэнергетиков является всеобщей позицией власти и населения России, в Москве во время принятия данного закона около 80% жителей столицы одобрили запрет данной продукции, сообщила РИАМО во вторник председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

Накануне ряд стран-участниц Евразийского экономического союза поддержал идею о возвращении в продажу алкоэнергетиков на территории России. Они сочли его барьером, препятствующим торговле на рынке ЕАЭС.

«У нас принят закон, каждая страна Евразийского союза имеет право на свое мнение. Не подлежит сомнению то, что алкоэнергетики отрицательно влияют на здоровье населения, так как они запрещены во многих странах мира. Я не понимаю, почему Россия должна в угоду каким-то непонятным производителям и непонятному бизнесу сегодня гробить здоровье населения. <…> Я вам больше могу сказать, что население нас в этом поддерживает», - сказала Стебенкова.

По ее словам, когда принимали московский закон, то 80% жителей столицы на «Активном гражданине» поддержали его. Население против алкоэнергетиков. Это общая позиция России и Москвы, в данном случае.

Она отметила, что Россия всегда будет действовать в интересах здоровья населения.

«Ряд цивилизованных стран мирового сообщества запретили у себя производство и продажу алкоэнергетиков. Я считаю, что Россия ничем не хуже этих стран. И Евразийскому союзу тоже нужно об этом подумать, как мне кажется. Я думаю, что мы найдем возможность донести свою позицию до Евразийского союза. Во всяком случае, москвичи свое мнение выразили на «Активном гражданине», - добавила Стебенкова.

Председатель Мособлдумы: Запрет алкоэнергетиков продиктован заботой о здоровье граждан>>