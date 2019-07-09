РИАМО - 9 июл. Свыше 67 тысяч детей посетили первую смену летних лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций Подмосковья, всего в этом году организовано свыше 1,1 тысячи лагерей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

По ее словам, каждый лагерь в Подмосковье имеет свое профильное направление, например, спортивное, патриотическое и эколого-биологическое.

«За первую смену мы уже увидели, какой популярностью пользуются летние лагеря среди родителей. Будем работать над их увеличением в следующем году. Замечу, что по сравнению с 2018 годом площадок для проведения летнего отдыха на базе образовательных организаций стало на сотню больше», — отметила Забралова.

Она добавила, что формат очень удобен: можно быть уверенным, что ребенок находится в безопасности, узнает новую информацию и развивается со сверстниками. Большая часть лагерей функционировала в первый месяц лета. Во вторую смену планируется открыть 105 лагерей, где будут пребывать 5,3 тысячи детей.