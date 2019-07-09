РИАМО – 9 июл. Депутаты Мособлдумы осенью планируют принять законопроект, который дополнит цветовую гамму для подмосковных автомобилей такси, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Эта мера связана с наведением порядка вокруг такси. <…> Выявилось большое количество нелегалов, которые просто берут у дилеров машины в аренду, не платят налоги», – заявил Брынцалов.

Сейчас разрешенная цветовая гамма такси в Подмосковье – белый цвет кузова, светоотражающая полоса желтого цвета, которая размещена по всей длине доковых поверхностей кузова. Планируется разрешить желтый цвет автомобиля.

Для повышения качества и безопасности в сфере услуг такси Минтрансом Подмосковья осуществляются регулярные проверки перевозчиков по реестру выданных разрешений такси: проверяются не только транспортные средства перевозчиков на соответствие необходимой атрибутике, но и сами компании через налоговые и правоохранительные органы на прозрачность работы и соблюдение законодательтва.

Всего в Московской области работают 107 тысяч автомобилей такси по выданным разрешениям.