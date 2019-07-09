РИАМО - 9 июл. Депутаты Московской областной думы в весеннюю сессию приняли большое количество законов социальной направленности, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Очень много мы в эту весеннюю сессию приняли законов социального характера, социальной направленности. Это социальная помощь разным категориям граждан, всего их 54 (категории - ред.), и льготы. Три раза мы уточняли бюджет этого года», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что с начала 2019 года Мособлдума провела 19 заседаний, приняла 682 постановления, 38 решений, 172 закона, в Госдуму внесли две законодательные инициативы и одно обращение к правительству.

Кроме того, в весеннюю сессию депутаты регионального парламента чаще всего получали вопросы из социальной и жилищно-коммунальной сферы.