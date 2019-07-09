РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Городской округ Люберцы занял призовое место во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обратная связь», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Люберец.

Уже подведены итоги регионального этапа конкурса.

«Городской округ Люберцы занял призовое место в номинации «Обеспечение эффективной «Обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах»», – говорится в сообщении.

До 20 июля заявки победителей регионального этапа будут направлены в федеральную конкурсную комиссию, которая определит лучший муниципалитет.

Конкурс по номинации «Обратная связь» проводился в Московской области впервые. В нем приняло участие 12 муниципалитетов.