РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Городской округ Люберцы занял призовое место во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обратная связь», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Люберец.
Уже подведены итоги регионального этапа конкурса.
«Городской округ Люберцы занял призовое место в номинации «Обеспечение эффективной «Обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах»», – говорится в сообщении.
До 20 июля заявки победителей регионального этапа будут направлены в федеральную конкурсную комиссию, которая определит лучший муниципалитет.
Конкурс по номинации «Обратная связь» проводился в Московской области впервые. В нем приняло участие 12 муниципалитетов.
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