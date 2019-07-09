РИАМО – 9 июл. С начала года 24157 жителей столицы сделали бесплатные профилактические прививки против переносимого клещами вируса энцефалита, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«Территория Москвы не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, ежегодно регистрируются только завозные случаи. В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. В этом сезоне против клещевого вирусного энцефалита привито 24157 человек, из них – 8054 ребенка», – отмечается в сообщении.

С начала 2019 года в Москве обработано около 2,8 тысячи гектаров территорий. Организовано проведение акарицидных обработок в лесопарковых зонах, летних оздоровительных учреждениях (перед началом каждой смены), детских дошкольных организациях и зонах отдыха.

«С апреля по октябрь энтомологами обследуются парки и лесопарки на наличие иксодовых клещей. Собранных в лесопарках клещей исследуют в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» с целью обнаружения возбудителей инфекций. По всем случаям выявления клещей на лесопарковой территории, балансодержателям данной территории, даются предписания на акарицидную обработку», – уточняется в материале.

Пункт по приему и исследованию клещей открыт в Центре гигиены и эпидемиологии Москвы по адресу: Графский переулок, 4, корпуса 2, 3, 4. С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» и ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора исследовано более 20 тысяч клещей, обнаруженных при проведении мониторинга и доставленных населением. Ни в одном из них не обнаружены возбудители клещевого вирусного энцефалита, ДНК возбудителя клещевого боррелиоза обнаружена в 15% случаев.

По данным оперативного мониторинга, на 26 неделе текущего года обращаемость пострадавших в медицинские организации по поводу укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.

«Основные случаи присасывания клещей связаны с выездами москвичей за город, а также регистрируются случаи присасывания клещей при посещении лесопарковых зон, преимущественно лесопарка «Лосиный остров», и на территории новой Москвы, а также при туристических поездках в другие страны. На прошедшей неделе случаев клещевого боррелиоза, связанных с присасыванием клеща на территории Москвы, не зарегистрировано», – добавляется на сайте.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемых с укусами клещей, находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве.