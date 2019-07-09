РИАМО - 9 июл. Завершилась реконструкция многофункционального комплекса на Садовнической улице, 9, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Сегодня инвестор получил разрешительный документ на ввод в эксплуатацию бизнес-центра общей площадью около 24,5 тысячи квадратных метров. Ранее здесь располагался жилой комплекс. Теперь функциональное назначение здания изменилось на деловое», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Реконструкцию комплекса провели специалисты «Группы ЛСР».

При подготовке проекта реконструкции главный акцент сделали на историческом прошлом как самого здания, так и места, где оно было построено, – Замоскворечья.

Как отметил представитель застройщика, в процессе перепрофилирования сооружения под бизнес-центр использовалось множество оригинальных материалов и идей. В результате компания воссоздала здание в оригинальном виде: два неоготических корпуса красного кирпича в глубине двора, а также фасад третьего корпуса в стиле ампир.

«Благодаря уникальному архитектурному решению нам удалось и сохранить объект исторического наследия, и наделить его современными функциями. Мы объединили все корпуса бизнес-центра стеклянным куполом в единое пространство атриума. Подземная часть строения также стала единой: здесь на площади более 8,5 тысяч квадратных метров обустроили парковку на 170 машино-мест», - добавил представитель застройщика.

Предполагается, что помещения в новом деловом центре будут сдаваться в аренду.