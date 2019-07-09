РИАМО - 9 июл. Пожарные ликвидировали открытое горение в пристройке к строительному магазину на Можайском шоссе в Одинцовском городском округе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило задымление в пристройке к строительному магазину. После проведения разведки обнаружен очаг пожара – горение оконных рам на площади 50 квадратных метров», — отмечается в материале.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 10:35. Возгорание локализовали в 11:06, в 11:09 открытое горение ликвидировали. Для тушения привлекли 13 единиц техники и 42 человека, в том числе от МЧС задействовали 5 единиц техники и 17 человек.

Главное управление МЧС России по городу Москве призвало сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Также гражданам порекомендовали соблюдать правила пожарной безопасности и в случае необходимости обращаться в управление по телефону доверия 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного 101.