РИАМО - 9 июл. В районе Бибирево Северо-Восточного округа Москвы планируется построить современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, объект возведут за счет средств городского бюджета, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Правительство Москвы одобрило внесение изменений в правила землепользования и застройки города для участка, расположенного по адресу: Алтуфьевское шоссе, владение 100. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Физкультурно-оздоровительные комплексы – это новые центры притяжения в районах столицы и Подмосковья. Они не только распространяют идею здорового образа жизни, но и воплощают ее, делая спорт доступным для всех. В Бибиреве появится оздоровительный центр с бассейном для всех желающих площадью более 6 тысяч квадратных метров», — подчеркнула председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что новое пятиэтажное здание будет оснащено пандусами для маломобильных граждан, несколькими тренажерными залами. Для горожан будут созданы необходимые условия для занятий фитнесом, йогой и другими видами спорта.