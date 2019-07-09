РИАМО - 9 июл. Строители завершили сооружение ограждающих конструкций южного вестибюля станции метро «Стромынка» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Завершено бурение ограждающих конструкций котлована вестибюля станции «Стромынка» БКЛ. Подземный южный вестибюль расположится со стороны станции «Сокольники» с выходом к Русаковской улице. Он будет связан со станцией эскалаторами и пешеходным коридором», – отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Всего забурено 392 сваи диаметром один метр на глубину от 34 до 36 метров.

«Стромынка» запроектирована колонной станцией мелкого заложения с островной платформой. Выходы из северного вестибюля будут вести в подуличный переход под Сокольническим Валом, к парку «Сокольники» и трамвайному кольцу, а из южного вестибюля – на улицу Русаковская.

Кроме того, будущая станция образует пересадочный узел со станцией «Сокольники» Сокольнической линии Московского метрополитена.

Строительство северо-восточного участка БКЛ от станции «Савеловская» до станции «Авиамоторная» ведет АО «Мосметрострой».

Большая кольцевая линия метрополитена является важнейшим транспортным проектом столицы. Большое кольцо будет перевозить до 380 миллионов людей в год. Его протяженность составит 70 километров, на линии будет 31 станция.