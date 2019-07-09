РИАМО - 9 июл. Депутаты Московской областной думы с начала 2019 года провели свыше 6 тысяч мероприятий, что на 60% больше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Депутаты в 2019 году в избирательных округах провели свыше 6 тысяч мероприятий, это на 60% больше, чем в первом полугодии 2018 года, это (в том числе - ред.) и приемы граждан», - сказал Брынцалов.

Наибольшее количество мероприятий провели по контролю хода ремонта, реконструкции и оснащения оборудованием социальных объектов, также состоялись встречи с трудовыми коллективами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил депутатский корпус и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова за взаимодействие и работу на благо жителей.