РИАМО - 9 июл. В весеннюю сессию депутаты Московской областной думы чаще всего получали вопросы из социальной и жилищно-коммунальной сферы, сообщил на пресс-конференции в РИАМО во вторник председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«По тематике обращений к депутатам Мособлдумы на первом месте (находится - ред.) социальная сфера – 46,4%, на втором – жилищно-коммунальная сфера – 33,9%, экономика – 10,2%, политика – 5,5%, безопасность и законность – 3,8%», – сказал Брынцалов.

Всего депутаты Мособлдума в весеннюю сессию провели около 800 приемов в территориальных округах и приняли более 6 тысяч человек.

В регионе располагается 87 приемных депутатов Московской области – они есть в каждом муниципальном образовании, приемы там ведутся еженедельно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поблагодарил депутатский корпус и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова за взаимодействие и работу на благо жителей.