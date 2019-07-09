РИАМО - 9 июл. В 2019 году в Подмосковье благоустроят пять военных городков, они находятся в Наро-Фоминском, Пушкинском, Можайском округах и Электростали, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В этом году в рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды» в Подмосковье планируется благоустройство пяти военных городков. Задачами благоустройства территорий является создание пешеходно-тропиночной сети, организация парковочных мест, организация мест отдыха, наполненных малыми архитектурными формами, для различных групп населения; функциональное освещение дорожек и проезжей части, увеличение количества зеленых насаждений», — говорится в сообщении.

В этом году на благоустраиваемой территории в Калининце Наро-Фоминского округа появятся пешеходная зона, детская площадка, покрытие из асфальтобетона и плитки. Там также восстановят газон, остановку общественного транспорта, стол для настольной игры в теннис, качели, скамейки, урны, озеленение, освещение.

В Наро-Фоминском округе также благоустроят территории улиц Шибанкова и Пешехонова вблизи храма Новомученников и исповедников Церкви русской. Проект благоустройства предусматривает установку детской площадки, покрытие из асфальта и плитки, скамейки, урны, детское игровое оборудование, освещение, озеленение

В Электростали благоустроят общественное пространство в микрорайоне Ногинск-5.

«Благоустройство территории автобусной остановки с размещением остановочного павильона, площадки с установкой нестационарных торговых павильонов, устройство плиточных тротуаров, благоустройство территории возле часовни архангела Михаила с мощением и размещением парковых скамеек, благоустройство аллеи возле ДК «Всеволодово», — добавляется в сообщении.

Кроме того, заменят и обустроят системы наружного освещения вдоль всей зоны благоустройства, обновят и установят лавочки, урны, ограждения, озеленят территорию – высадят газоны, кустарники, деревья.

Благоустройство территорий микрорайона Софрино-1 в Пушкинском округе предполагает приведение в порядок двух территорий, на первой из которых появятся зона тихого отдыха, цветники, скамейки, урны, освещение, площадка отдыха. На второй территории появятся площадки для детей, площадка для отдыха, зона ожидания с качелями, а также прогулочная зона.

В рамках благоустройства территории поселка Химик Можайского округа обустроят тротуар, парковки, появятся зона воркаут, пешеходные дорожки, цветники, будет установлено уличное освещение, а также планируется установить детскую площадку.