РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 июл. Благочинный Балашихинского церковного округа протоиерей Димитрий Мурзюков освятил 5 колоколов для строящегося храма великомученицы Екатерины в микрорайоне Новый Свет подмосковной Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Все 5 колоколов массой от 5 до 140 килограммов были изготовлены на колокольном заводе в Жуковском. На них изображены православные святые и памятные даты.

«Когда строится храм, все этапы его постройки благословляются и освящаются. В прошлом году (2018 – ред.) мы воздвигли крест на купол храма, а теперь храм обрел свой голос – мы благословили и освятили колокола. Люди очень этому радуются, потому что это уникальная возможность быть участниками исторического события», – сказал Мурзюков.

Он добавил, что храм еще строится, но все колокола поднимут еще до окончания строительства. Звон колоколов по воскресеньям станет здесь доброй традицией.

Храм великомученицы Екатерины в микрорайоне Новый Свет начали строить в 2015 году. Строительство ведется на пожертвования горожан. Первое богослужение в новом храме планируют совершить 7 декабря, в День памяти святой великомученицы Екатерины.