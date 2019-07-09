РИАМО - 9 июл. С начала года в Госадмтехнадзор Московской области поступило 1015 благодарностей за работу инспекторов в борьбе за чистоту, порядок и благоустройство в регионе, в том числе на портал «Добродел» по курируемым категориям – 488 благодарственных откликов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Лидерами по благодарностям стали Раменское, Серпухов, Коломна, Кашира, Воскресенск, Дубна, Подольск, Домодедово, Красногорск», — отметил начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Олег Баженов.

Так, в Кашире с помощью инспекторов ведомства дважды восстанавливались разбитые стекла на автобусной остановке, чугунные люки на многочисленных колодцах на территории округа, ликвидировано подтопление территории в микрорайоне №3.

Коломенцы поблагодарили сотрудников ведомства за устранение недостатков в содержании детской площадки на улице Ленина.

«После инспекционной проверки по улице Садовая в селе Узуново городского округа Серебряные Пруды проблема была решена», — написала жительница округа.