РИАМО - 9 июл. По итогам аукциона определили подрядчика на выполнение работ по завершению строительства школы в поселке Пески Коломенского городского округа, контракт заключен с ООО «Стройактив», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Завершение строительства школы в Песках находится на контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева. Школу должны были возвести год назад, однако застройщик нарушил сроки, и работы были остановлены.

«Образовательное учреждение рассчитано на 500 учащихся. В 3-х этажном здании разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, столовая, медицинский кабинет, библиотека, зоны отдыха для преподавателей и учеников», – сказал глава Минстроя Подмосковья Руслан Тагиев.

Вокруг здания появятся футбольное поле, беговые дорожки и гимнастическая площадка. По словам министра строительного комплекса региона, школу также приспособят для комфортного пребывания детей с ограниченными физическими возможностями.

«Завершить все работы и ввести здание в эксплуатацию планируется в 2020 году», – уточнил Тагиев.

Строительство объекта предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование – средства бюджета.