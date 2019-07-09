РИАМО - 9 июл. Экспедиция «Зов предков», состоящая из девяти автомобилей, выехала во вторник из столичного парка «Зарядье», всего в пробеге примут участие 47 человек, сообщил руководитель автомобильной экспедиции Эрнест Ким.

Колонна проедет 30 тысяч километров и посетит сразу несколько стран, а финиширует в Москве через два месяца, 15 сентября.

«В нашей экспедиции принимает участие десять автомобилей, девять из которых стартует из Москвы и десятый присоединиться в Ташкенте. В общем количестве заявленных участников - 47 человек, но понятно, что это длительный маршрут, поэтому не все могут пройти его от и до. Таких человек только 12, а остальные будут подключаться с определенного участка», - сказал Ким.

Он отметил, что экспедиция пройдет по территории семи государств и участники посетят множество городов, среди которых Москва, Ташкент, Нур-Султан, Улан-Батор, Пекин, Пхеньян, Сеул и многие другие. Пиковым участком станет корейский полуостров и именно там предполагается самое большое количество участников.

«Это мероприятие для нас значимо и призвано служить расширению сотрудничества между различными странами евразийского континента. И, на мой взгляд, это сотрудничество, это влияние различных культур, должно послужить такую очень благоприятную службу для развития туристических направлений, для продвижения бренда Москвы на те территории, через которые будет проходить автопробег», - сказала заместитель председателя комитета по туризму Москвы Татьяна Шаршавицкая.

В мероприятии также примут участие популярные блогеры и журналисты: Илья Варламов, Сергей Доля, Кира Альтман. Автомобильная экспедиция посетит 41 город, а участники увидят достопримечательности различных стран.