РИАМО - 9 июл. В подмосковной Дубне возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Связь Инжиниринг КБ», сумма задолженности составляет свыше 13 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«С октября 2018 по июнь 2019 года руководство предприятия из корыстной и иной личной заинтересованности не выплачивало заработную плату 18 работникам. Общая задолженность невыплаченной заработной платы составила более 13 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Следственным отделом по городу Дубне возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Проводятся допросы потерпевших, руководства организации и других лиц.

Кроме того, из госорганов истребованы необходимые сведения о проверки организации, банковских счетах, а также документы налоговой отчетности с целью производства бухгалтерского исследования.