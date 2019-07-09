РИАМО – 9 июл. Посетители всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия-2019» имени И.Д. Кобзона могут ознакомиться с программой мероприятия, фестиваль пройдет с 18 по 21 июля, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Фестиваль «Гринландия», бессменным организатором и идейным вдохновителем которого является депутат Государственной думы РФ Олег Валенчук, в этом году пройдет в 27-й раз. Фестиваль состоится на берегу реки Быстрицы у села Башарово Кировской области.

Так, 18 июля в 18:00 состоится концерт гостей и членов жюри фестиваля. 19 июля на главной сцене состоится еще один концерт членов жюри и гостей фестиваля «Накануне праздника», он пройдет с 18:00 до 21:00. В 21:00 начнется церемония открытия фестиваля.

Двадцатого июля на главной сцене утром стартует игра «Поляна приключений», затем пройдет дневной концерт. В 15:30 начнется награждение лауреатов мастерской детского и семейного творчества «Пусть всегда будет солнце!», выступят детские коллективы. В 18:00 состоится концерт участников и гостей фестиваля «Я люблю тебя, жизнь!», посвященный творчеству Кобзона. В 19:30 – выступление специального гостя фестиваля Сергея Трофимова, гала-концерт и торжественное награждение лауреатов, и вручение Гран-при фестиваля «Гринландия – 2019».

В заключительный день фестиваля на главной сцене утром пройдет фестивальная зарядка, затем будет работать детский городок «Детландия». В 11:00 начнется семейный праздник «Гринпикник», после которого подведут итоги второго тура игры «Поляна приключений» и наградят победителей. В 12:00 наградят победителей спортивной площадки «Гринландия – 2019», затем состоится награждение победителей фотоконкурса Mitsubishi.

В 12:30 21 июля пройдет реконструкция - представление «Хлыновская застава», а в 13:00-14:00 - концерт кавер-группы «Холодный чай».

Во время фестиваля также будут работать малая, военно-патриотическая сцены, творческие мастерские и другие площадки фестиваля.

Полную программу фестиваля можно посмотреть на сайте мероприятия.