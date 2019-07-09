РИАМО - 9 июл. Проектную документацию для инвестиционного объекта капитального строительства «Жилой комплекс с пристроенным ДОО на 60 мест и подземной автостоянкой» согласовали в столице, ЖК планируют возвести на улице Просторной, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Все проекты, включая инвестиционные, должны реализовываться с уже проработанной инфраструктурой в непосредственной близости от дома. Так, в районе Богородское предполагается возведение жилого комплекса из двух корпусов-башен с общей подземной частью, дошкольной образовательной организацией (ДОО) и подземной автостоянкой», - отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В домах появится 732 квартиры общей площадью более 40,5 тысяч квадратных метров. В каждой башне предусмотрен сквозной проход. При этом связь по этажам в каждом корпусе будет осуществляться при помощи трех лестничных клеток (двумя в надземной части и одной в подземной) и четырьмя лифтами грузоподъемностью 1 тонна. Кроме того, на двух подземных этажах разместятся кладовые помещения для жильцов.

В рамках проекта к ЖК пристроят дошкольную образовательную организацию на 60 мест. Групповые ячейки запроектированы отдельными блоками. В их составе предусмотрены раздевальные, групповые, спальные, буфетные и туалетные комнаты. Раздевалки оборудуют шкафами, обеспечивающими просушку верхней одежды и обуви детей. Также в составе ДОО разместят универсальный зал для занятий музыкой и физкультурой.

Проектом также запланировано устройство огороженной, благоустроенной территории детского сада с тремя групповыми площадками, оборудованными теневыми навесами, физкультурной площадкой и пешеходными зонами.

Подземная автостоянка будет предназначена для постоянного хранения легковых автомобилей. Ее вместимость составит 230 машино-мест. Въезд и выезд автомобилей будет осуществляться через секционные ворота, а рядом с корпусами предусматривается устройство открытых плоскостных автостоянок общей вместимостью 94 машино-места.

В рамках обустройства общественных зон предполагается размещение площадок для игр детей, спорта и отдыха на внутридворовой территории, разбивка газонов, высадка зеленых насаждений, установка наружного освещения и малых архитектурных форм.