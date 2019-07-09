РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 июл. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали 36-летнего жителя Москвы по подозрению в краже рюкзака с личными вещами из автомобиля на улице Котовского в подмосковном Реутове, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило сообщение от 22-летней местной жительницы. По ее словам, неизвестные, разбив стекло принадлежащего ей автомобиля, припаркованного у от одного из домов на улице Котовского, похитили рюкзак с личными вещами. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель Москвы. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.