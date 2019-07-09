РИАМО - 9 июл. Мини-скульптура павлиненка-сыщика украсила улицу Ворошилова в подмосковном Серпухове, в будущем она станет частью городского квеста, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В Серпухове снова пополнилась «семья павлинят». Скульптура павлиненка-следопыта появилась на улице Ворошилова у здания Следственного комитета городского округа. В нем легко угадываются черты знаменитого сыщика Шерлока Холмса», – говорится в сообщении.

Это уже пятая миниатюра, установленная в городе.

Первый павлиненок-театрал размещен у входа Серпуховского музыкально-драматического театра. Второй – спортсмен – у стадиона «Труд», павлиненок-защитник украшает Екатерининский сквер. Птица-художник стоит у входа в Серпуховский историко-художественный музей. Их автором является скульптор Илья Дюков.

Всего планируется установить более 10 мини-скульптур в значимых для Серпухова местах. Все они станут основой квеста, который смогут пройти как местные жители, так и туристы.