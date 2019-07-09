РИАМО - 9 июл. АО «Воскресенские минеральные удобрения» выступило социальным партнером соревнований «Коломинские овраги», четвертый по счету этап серии прошел в лесном массиве оздоровительного лагеря «Дубравушка», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В турнире приняли участие свыше 70 любителей-велогонщиков из Воскресенска, Москвы, Кратова, Дзержинского, Лыткарина, Ряжска, Егорьевска, Озер, Луховиц, Жуковского, Коломны, Рязани и Люберец. Спортсмены состязались в скорости и выносливости на дистанциях 10, 20 и 40 километров», — говорится в сообщении.

По результатам гонки лучшим на дистанции 10 километров стал Иван Пугин. Победу на дистанции 40 километров одержал Леонид Малышев, а триумфатором велогонки на 20 километров стал заместитель начальника цеха аммофоса №1 Воскресенского химкомбината Алексей Максимов. Он преодолел дистанцию за 59 минут 28 секунд. Его супруга Елена стала победителем в фитнес-соревновании «Стояние в планке» среди женщин, а дочь Лиза участвовала в детском заезде на беговелах, которые впервые были проведены в рамках соревнований.

Всех победителей и призеров соревнований приветствовал полюбившийся юному поколению воскресенцев талисман химкомбината Степан Колбочкин, который не только принял участие в церемонии награждения, но и придал спортивному состязанию праздничную атмосферу. Следующий этап «Коломинских оврагов» пройдет в начале августа. Спортсмены будут соревноваться в беге на дистанции 5, 10 и 21 километр, а также фитнес-забеге на 2,5 километра.

«Второй год подряд наше предприятие выступает социальным партнером соревнований. Более того, наши сотрудники не раз покоряли «Коломинские овраги», становясь призерами и победителями серии велокроссов и забегов. Руководство предприятия поощряет спортсменов-химиков и поддерживает массовые спортивные мероприятия городского и районного уровней», — отметил участник велопробега, начальник установки СК-48 химкомбината Николай Куприков.

Он добавил, что на самом химкомбинате с успехом реализуется программа «Мы одна команда», которая предусматривает ежемесячное проведение соревнований по различным видам спорта среди цеховых команд. Сейчас химики усиленно готовятся к новому этапу «Коломинских оврагов», а также к покорению «Воскресенской версты»: химкомбинат также выступит партнером этих соревнований.